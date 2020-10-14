В Джанкое вандалы разрушают детские площадки

С недавно установленного игрового комплекса уже украли качели и повредили ограждение и лавочки.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Джанкоя.

Так, заместитель главы администрации города Джанкоя Светлана Курандина осмотрела недавно установленный игровой комплекс для детей по улице Кутузова. Еще не все работы завершены до конца, а детская площадка уже подверглась вандализму: украдены качели, прогнуто ограждение, неизвестные даже попытались выломать несколько досок на скамейке.

В администрации города отметили, что проблема вандализма затрагивает детские площадки и общественные территории Джанкоя уже не первый год. В результате варварских действий повреждаются малые архитектурные формы, скамейки, ограждения, элементы детских площадок, выкапываются цветы и декоративные кустарники.

— К сожалению, некоторые жители не ценят чужой труд. Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация будет оставаться плачевной, – подчеркнула Светлана Курандина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из Краснодара. Причиной появления на полуострове необычных насекомых может быть сбой в экосистеме.

В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок. На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.

Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет. На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским. В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.