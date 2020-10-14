Происшествия
В Джанкое вандалы разрушают детские площадки
С недавно установленного игрового комплекса уже украли качели и повредили ограждение и лавочки.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Джанкоя.
Так, заместитель главы администрации города Джанкоя Светлана Курандина осмотрела недавно установленный игровой комплекс для детей по улице Кутузова. Еще не все работы завершены до конца, а детская площадка уже подверглась вандализму: украдены качели, прогнуто ограждение, неизвестные даже попытались выломать несколько досок на скамейке.
В администрации города отметили, что проблема вандализма затрагивает детские площадки и общественные территории Джанкоя уже не первый год. В результате варварских действий повреждаются малые архитектурные формы, скамейки, ограждения, элементы детских площадок, выкапываются цветы и декоративные кустарники.
— К сожалению, некоторые жители не ценят чужой труд. Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация будет оставаться плачевной, – подчеркнула Светлана Курандина.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из Краснодара. Причиной появления на полуострове необычных насекомых может быть сбой в экосистеме.
В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок. На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.
Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет. На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским. В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма
Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет
Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
6 часов назад
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию
Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.