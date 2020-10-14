Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +19
море +22

Происшествия

В Джанкое вандалы разрушают детские площадки

С недавно установленного игрового комплекса уже украли качели и повредили ограждение и лавочки.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Джанкоя.

Так, заместитель главы администрации города Джанкоя Светлана Курандина осмотрела недавно установленный игровой комплекс для детей по улице Кутузова. Еще не все работы завершены до конца, а детская площадка уже подверглась вандализму: украдены качели, прогнуто ограждение, неизвестные  даже попытались выломать несколько досок на скамейке.

В администрации города отметили, что проблема вандализма затрагивает детские площадки и общественные территории Джанкоя уже не первый год. В результате варварских действий повреждаются малые архитектурные формы, скамейки, ограждения, элементы детских площадок, выкапываются цветы и декоративные кустарники.

— К сожалению, некоторые жители не ценят чужой труд. Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация будет оставаться плачевной, – подчеркнула Светлана Курандина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из Краснодара. Причиной появления на полуострове необычных насекомых может быть сбой в экосистеме.

В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок. На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.

Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет. На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским. В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма

Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма

Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.

Коронавирус в Крыму
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию

Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию

Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации