Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму

Число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 96 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3052 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1320 человек, в стационарах находятся 1587 человек, изолировано в обсерваторы – 145 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 6331 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 2527 человек, выписано с выздоровлением — 3693.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 163 человек в Крыму.

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