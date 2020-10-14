Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ ● COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки ● «Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед ● Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии ● Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму
Число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 96 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3052 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1320 человек, в стационарах находятся 1587 человек, изолировано в обсерваторы – 145 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 6331 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 2527 человек, выписано с выздоровлением — 3693.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 163 человек в Крыму.
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию. Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.
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