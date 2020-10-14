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Суд в Москве продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма
фото © Крым.реалии
Московский городской суд во вторник, 13 октября, продлил до января 2021 года срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Нахлупину меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2021 года», – сказал собеседник агентства.
17 октября 2018 года в Москве задержали Нахлупина. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.
Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.
В феврале 2020 года сообщалось о том, что Московский горсуд перевел под домашний арест одного из фигурантов дела Ярослава Сливку.
Нахлупин был заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение российской «Федеральной целевой программы развития Крыма».
В начале ноября 2019 года парламент Крыма согласовал отставку Нахлупина. За такое решение депутаты единогласно проголосовали на заседании 6 ноября.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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