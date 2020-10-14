Суд в Москве продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма

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Московский городской суд во вторник, 13 октября, продлил до января 2021 года срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Нахлупину меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января 2021 года», – сказал собеседник агентства.

17 октября 2018 года в Москве задержали Нахлупина.​ Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.

Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и экс-и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.

В феврале 2020 года сообщалось о том, что Московский горсуд перевел под домашний арест одного из фигурантов дела Ярослава Сливку.

Нахлупин был заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение российской «Федеральной целевой программы развития Крыма».

В начале ноября 2019 года парламент Крыма согласовал отставку Нахлупина. За такое решение депутаты единогласно проголосовали на заседании 6 ноября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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