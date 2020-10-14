Стало известно кто в Крыму ненавидит Горбачева больше всего

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Директор школы сомелье «Доля ангела» Эркин Тузмухамедов рассказал об уровне виноделия в России и о критической ситуации виноградников на территории СССР во время руководства страной Михаила Горбачева.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» Тузмухамедов заявил, что больше всего от Горбачева пострадали крымские виноделы.

«Проблема началась еще с 1985 года — с приходом к власти в Советском Союзе тракториста Горбачева, который практически уничтожил 3/4 всех виноградников. Спросите виноделов — большей ненависти к этому человеку, чем среди виноделов, нет. И вот эти меры — полнейший абсурд», — заявил эксперт.

Специалист рассказал о случае суицида, совершенного из-за деятельности Горбачева.

«Мы знаем, что один из старейших виноделов в СССР совершил самоубийство, когда ему пришлось выкорчевать по приказу Горбачева дореволюционные лозы. Жизнь лозы ценнее, чем жизнь этого ставропольского тракториста», — высказался эксперт.

Напомним, что Павел Голодрига — 66-летний специалист, уцелевший на фронтах Великой Отечественной войны, — поняв, что рушится дело всей его жизни, свел счеты с жизнью. Следствие тогда просто не имело возможности предъявить конкретным партийным руководителям уголовное обвинение в доведении до самоубийства.

Тузмухамедов отметил, что значительная часть вина в СССР производилась из сырья, привезенного из Алжира, Болгарии, Румынии.

«На сегодняшний день виноделы нашей страны довольны, потому что есть государственная программа поддержки. Я точно знаю, что по картам революционным, составленным до Первой мировой войны, в 1914 году, в Крыму на тот момент было 14 тысяч гектар виноградников. В 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, было опять 14 тысяч виноградников, потому что они уничтожались планомерно не только Горбачевым, но и при той власти. Это делалось, потому что в Евросоюзе было перепроизводство винограда. Сейчас за несколько лет площади под производство винограда только в одном Крыму превысили примерно 25 тысяч гектар. Для лозы нужно пять лет, чтобы начать плодоносить. Поэтому, в принципе, вернуть хотя бы половину мы можем довольно-таки быстро. Но хорошая лоза — это много лет», — объяснил автор учебников для сомелье.

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