СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

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Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Он обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста; убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (п.«б» ч.4 ст.132, пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года мужчина сообщил об исчезновении 5-летней падчерицы. Он объяснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Мама детей в это время находилась на заработках за пределами страны. Когда же он вернулся домой, то дверь была открыта, следы взлома отсутствовали, а девочки дома не оказалось. Самостоятельно организованные им поиски ребенка по селу оказались безрезультатными.

На месте происшествия работали криминалисты, следователи, эксперты, а также поисковые отряды, добровольцы и местные жители.

В процессе исследования правоохранители установили, что к исчезновению ребенка причастен отчим. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка. С выездом на местность мужчина указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки. Там оно и было обнаружено в ходе следственных действий.

«Накануне заявления о безвестном исчезновении отчим избил купающуюся в ванной девочку и, подавив тем самым волю к сопротивлению, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть совершенное преступление, поскольку девочка в силу возраста могла рассказать о случившемся, отчим утопил ее в ванной. Днем 12 ноября мужчина вывез тело падчерицы из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось», - сообщили в пресс-службе.

Расследование данного уголовного дела завершено. Материалы дела направлены для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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