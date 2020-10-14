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Севастополь отказывает в проезде пассажирам без масок

Работники общественного транспорта Севастополя теперь обязаны носить маски и не допускать проезд граждан без масок.

Как передает «Новый Севастополь», соответствующий приказ Севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры издал сегодня.

«Обязать водителей, кондукторов и контролеров, находящихся в салоне транспортных средств, соблюдать масочный режим; отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим», – сказано в тексте документа.

Также в документе дается указание принимать меры в отношении сотрудников, нарушающих масочный режим.

Директор департамента Сергей Румянцев 9 октября заявлял, что в Севастополе 11 водителей привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение масочного режима, еще трое уволены. Введение обязательного масочного режима в общественном транспорте было инициировано 18 сентября губернатором города Михаилом Развожаевым.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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