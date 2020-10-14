Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Евпатории отменили «всероссийский марафон» из-за COVID-19 ● Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет ● Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма ● В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки ● Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
Севастополь отказывает в проезде пассажирам без масок
Работники общественного транспорта Севастополя теперь обязаны носить маски и не допускать проезд граждан без масок.
Как передает «Новый Севастополь», соответствующий приказ Севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры издал сегодня.
«Обязать водителей, кондукторов и контролеров, находящихся в салоне транспортных средств, соблюдать масочный режим; отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим», – сказано в тексте документа.
Также в документе дается указание принимать меры в отношении сотрудников, нарушающих масочный режим.
Директор департамента Сергей Румянцев 9 октября заявлял, что в Севастополе 11 водителей привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение масочного режима, еще трое уволены. Введение обязательного масочного режима в общественном транспорте было инициировано 18 сентября губернатором города Михаилом Развожаевым.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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