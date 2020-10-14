Развожаев замалчивает отставку своего зама Солодовникова

Вице-губернатор, курировавший ФЦП социально-экономического развития, уехал из Севастополя тихо.

Заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников покинул свою должность и уже как минимум неделю не работает в исполнительной власти города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Денис Солодовников уволился неделю назад или даже две (недели назад)», — сказали нам.

Однако про увольнение замгубернатора все это время в исполнительной власти города молчат. Даже на официальном сайте правительства Севастополя он в разделе «Органы исполнительной власти» до сих пор указан как зам главы города Михаила развожаева и как куратор четырех департаментов, одного главного управления и двух управлений.

Место Солодовникова займет, скорее всего, руководитель департамента капстроительства города Илларион Гапицонов, высказали предположение анонимы в «Телеграмме», которых связывают с департаментом экономразвития Севастополя. Гапицонов сейчас находится в отпуске и сведениями о его возможном назначении не располагает.

«Я не живу этими сплетнями, этими разговорами. Если буду достоин — значит, назначат», — сказал чиновник.

В начале октября стало известно, что Солодовников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, согласно информации другого источника, вице-губернатор готовился уехать из города после выборов губернатора Севастополя 13 сентября.

Напомним, бывший замглавы Минобрнауки России Денис Солодовников был назначен на пост вице-губернатора 30 сентября 2019 года. Ему прочили пост первого заместителя губернатора с правами — при необходимости — главы Севастополя. В региональном правительстве он курировал капстрой, имущественные и земельные отношения, архитектуру и градостроительство, транспорт и осуществление в городе ФЦП социально-экономического развития до 2024 года.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Фалалеев спустя три года назначен ректором Крымского федерального университета. Исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев избавился от приставки и.о. в должности.

Украина ввела новое административное деление Крыма. В Украине презентовали новый атлас административного деления страны, куда включили крымский полуостров.

Польша настаивает на сохранении политики санкций против России, принятой в связи с Крымом. Польский лидер пообещал Украине поддержку в вопросе территориальной целостности государства.

Зеленский думает, что Путин вернет Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.