Власть
Развожаев замалчивает отставку своего зама Солодовникова
Вице-губернатор, курировавший ФЦП социально-экономического развития, уехал из Севастополя тихо.
Заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников покинул свою должность и уже как минимум неделю не работает в исполнительной власти города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
«Денис Солодовников уволился неделю назад или даже две (недели назад)», — сказали нам.
Однако про увольнение замгубернатора все это время в исполнительной власти города молчат. Даже на официальном сайте правительства Севастополя он в разделе «Органы исполнительной власти» до сих пор указан как зам главы города Михаила развожаева и как куратор четырех департаментов, одного главного управления и двух управлений.
Место Солодовникова займет, скорее всего, руководитель департамента капстроительства города Илларион Гапицонов, высказали предположение анонимы в «Телеграмме», которых связывают с департаментом экономразвития Севастополя. Гапицонов сейчас находится в отпуске и сведениями о его возможном назначении не располагает.
«Я не живу этими сплетнями, этими разговорами. Если буду достоин — значит, назначат», — сказал чиновник.
В начале октября стало известно, что Солодовников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, согласно информации другого источника, вице-губернатор готовился уехать из города после выборов губернатора Севастополя 13 сентября.
Напомним, бывший замглавы Минобрнауки России Денис Солодовников был назначен на пост вице-губернатора 30 сентября 2019 года. Ему прочили пост первого заместителя губернатора с правами — при необходимости — главы Севастополя. В региональном правительстве он курировал капстрой, имущественные и земельные отношения, архитектуру и градостроительство, транспорт и осуществление в городе ФЦП социально-экономического развития до 2024 года.
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