Прогноз погоды в Крыму на среду 14 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 21, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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