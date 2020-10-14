Предприятию «Вода Крыма» разрешили взять кредит в 300 млн рублей

Власти Крыма разрешили предприятию «Вода Крыма» взять кредит в размере 300 млн рублей под 7,83 процентов годовых.

Кредит нужен предприятию для выплаты зарплаты, оплаты электроэнергии, уплаты налогов и на прочие расходы.

Соответствующий документ опубликован на правительственном портале Крыма.

«Согласовать осуществление государственным унитарным предприятием «Вода Крыма» заимствования в виде кредита в форме возобновляемой кредитной линии по кредитному договору с кредитной организацией – АО «Генбанк» на следующих условиях: размер заемных средств 300 000 000 рублей. Цели и направление использования заемных средств – пополнение оборотных средств предприятия, оплата за электроэнергию, выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и обязательных платежей в бюджет, оплата товаров, работ и услуг», – говорится в распоряжении.

В документе также указано, что срок заимствования средств составляет 24 месяца, а «способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств – без обеспечения».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дефицит воды в Севастополе: на что потратят российские деньги. Выделенные Правительством РФ средства из госбюджета будут направлены на ремонт сетей водоснабжения, переброску воды в Чернореченское водохранилище и строительство водозабора на реке Бельбек.

Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы. Правительство России выделит Республике Крым и Севастополю около шести миллиардов рублей на строительство новых объектов водоснабжения, капремонт аварийных сетей и разработку новых скважин.

Севастополь продолжает бить рекорды по цене жилья. Стоимость квадратного метра вплотную подошла к 100 000 рублей.

Власти Крыма признали, что тратят слишком много денег. Динамика межбюджетных трансфертов свидетельствует о том, что Крым должен научиться жить более экономно.