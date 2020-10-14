Поезда из Крыма пойдут в Сибирь и на Урал

Через два месяца Симферополь начнет отправлять поезда в Пермь и Омск.

О первых рейсах, запланированных соответственно на 12 и 13 октября, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

По информации компании-перевозчика, маршрут до Перми станет продолжением ранее запущенного направления Симферополь – Екатеринбург – с декабря этот поезд начнет ходить дальше. Маршрут будет отправляться еженедельно по вторникам и субботам и следовать через Ростов-На-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург, время в пути составит 75 часов.

«Первый состав поезда «Таврия» №142/141 Симферополь – Пермь отправится 12 декабря в 00:55 (мск) с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Пермь 15 декабря в 05:07 (мск). Из Перми первый поезд отправится 15 декабря в 14:04 (мск) и прибудет в Симферополь 18 декабря в 15:40 (мск)», - сообщили в компании.

Маршрут из Симферополя в Омск – поезд «Таврия №76/75 впервые отправится с Симферопольского железнодорожного вокзала 13 декабрая в 01:15 по московскому времени и прибудет в Омск через 75 часов. Обратный поезд выедет из Омска 16 декабря в 17:49 по Москве и прибудет в Крым 19 декабря в 15:40.

«Поезда из Симферополя в Омск будут отправляться по четвергам и воскресеньям и следовать по маршруту через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В обратном направлении - по средам и воскресеньям. Время в пути составит 75 часов», - уточнили в компании-операторе перевозок.

Отмечается, что в составе обоих поездов будут вагоны как плацкартного типа, так и купе, а также вагоны-рестораны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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