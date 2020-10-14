Ограбивший три офиса микрозаймов симферополец проведет 4,5 года в колонии

Железнодорожный районный суд Симферополя признал 23-летнего местного жителя виновным в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«По совокупности преступлений осужденному назначено окончательное наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчина совершал преступления в дневное время, будучи одетым в неброскую одежду и прикрывая лицо медицинской маской и шапкой. Также он использовал медицинские перчатки, чтобы не оставить отпечатков.

«Используя в качестве оружия предмет, похожий на кухонный нож, угрожая применить насилие, преступник нападал на сотрудниц микрокредитных организаций, требуя от них передать ему находившиеся в кассе офиса денежные средства. В первом офисе было похищено 172 850 рублей, во втором – 22 650 рублей, в третьем – 22 300 рублей», – уточнили в суде.

При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной по всем преступлениям, активную помощь следствию, добровольное возмещение имущественного и морального ущерба, а также отсутствие претензий к подсудимому со стороны потерпевших. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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