Власть
«Массандру» приватизируют за 3,5 млрд рублей до конца года
фото © Новости Крыма
Винодельческое предприятие «ПАО «Массандра» в Крыму планируется внести в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году.
Проект соответствующего постановления размещен на официальном сайте парламента республики.
Уставной капитал предприятия оценен в 3 млрд 575 млн рублей.
На основании поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова и предложений Минсельхоза Крыма планируется приватизировать 100% акций уставного капитала общества до конца этого года. Таким образом, размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма доходов от приватизации имущества республики в 2020 году с учетом «Массандры» составляет порядка 6 млрд рублей.
В октябре этого года «ПАО «Массандра» в Крыму было преобразовано в акционерное общество.
Ранее сообщалось, что завод не собираются продавать. Унитарное предприятие планировали преобразовать в хозобщество, а 100% собственником станет Республика Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оборудование «Массандры» изношено более чем наполовину. Реорганизация «Массандры» в акционерное общество даст возможность приступить к техническому переоснащению предприятия.
В Крыму признали неэффективность сельхозярмарок. Аграриям в Крыму невыгодно снижать цены на 10-15% ниже рыночной стоимости на ярмарках.
В Крыму опасаются падения урожая винограда из-за засухи. На севастопольских виноградниках два месяца идет уборка сортов Шардоне, Пино, Алиготе и Совиньон.
В Крыму будут выращивать экзотическую азимину. В селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии «Садовые традиции» уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка шести гектаров.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма
Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет
Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
6 часов назад
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию
Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.