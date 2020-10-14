«Массандру» приватизируют за 3,5 млрд рублей до конца года

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Винодельческое предприятие «ПАО «Массандра» в Крыму планируется внести в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году.

Проект соответствующего постановления размещен на официальном сайте парламента республики.

Уставной капитал предприятия оценен в 3 млрд 575 млн рублей.

На основании поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова и предложений Минсельхоза Крыма планируется приватизировать 100% акций уставного капитала общества до конца этого года. Таким образом, размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма доходов от приватизации имущества республики в 2020 году с учетом «Массандры» составляет порядка 6 млрд рублей.

В октябре этого года «ПАО «Массандра» в Крыму было преобразовано в акционерное общество.

Ранее сообщалось, что завод не собираются продавать. Унитарное предприятие планировали преобразовать в хозобщество, а 100% собственником станет Республика Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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