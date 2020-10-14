Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки ● «Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед ● Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии ● Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора ● Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
фото © zdrav.expert
В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма, глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.
«У нас наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, по сравнению с прошлой неделей. Эпидемический порог превышен на 26% в целом по Республике Крым и по городу Симферополю – на 50%», - сказала Наталья Пеньковская.
Глава крымского Роспотребнадзора при этом отметила, что вакцинация населения от гриппа практически завершена.
«Проведена иммунизация практически на 97% среди взрослого населения и несколько отстает иммунизация школьников. Но эти мероприятия будут завершены уже на этой неделе», - подчеркнула главный санитарный врач Крыма.
Как ранее сообщалось, накануне министерство здравоохранения России расширило список лиц, для которых обязательна вакцинация от гриппа. В список попали работники сферы услуг, вахтовики, госслужащие, силовики и пограничники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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