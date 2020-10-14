Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками

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В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

По случаю праздника прихожанам раздавали бесплатные угощения, за которыми выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Одно из угощений – кашу верующим пришлось есть руками.

Утром в соборе отслужили молебен с чтением акафиста и праздничную литургию. После богослужения верующие и священники обошли крестным ходом здание собора. У каждой стены крестоходцы останавливались и читали отрывок из Евангелия.

Священники кропили святой водой. Дети из местной воскресной школы устроили небольшой концерт – читали стихи и пели песни. Вдоль парадной лестницы вывесили детские рисунки. На торжественную службу пришли священники из других храмов Севастополя.

Прихожанам раздали по булочке и коробочке с едой. Булочку давали одну в руки. Рядом у дверей кухни предлагали порцию гречневой каши с половинкой огурца и помидора. Кашу раздавали в одноразовых пластиковых коробочках. Ложек не выдавали, поэтому верующие ели ее руками.

В очереди за кашей стояли в основном пожилые люди и нуждающиеся.

В Покровский собор на праздник пришли около трехсот прихожан. Во время праздника на территории собора закрыли на ремонт туалет, пожилые люди были этим недовольны. Биотуалет организаторы праздника не предусмотрели.

Покрова Пресвятой Богородицы – один из великих двенадцати праздников в православии. По преданию, Богородица в этот день в осажденном Константинополе спасла молящихся в храме людей от гибели. В этот день принято ходить в церковь, делать добрые дела, раздавать угощение. C этого дня начинаются вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. К этому дню старались завершить полевые работы и переставали выгонять скот на пастбище.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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