Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма

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Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Из регионов по-прежнему наиболее сложной остается ситуация в Симферополе. Прирост случаев по сравнению с прошлой неделей – на 53 случая. Начался серьезный рост заболеваемости в Алуште. Алушта по показателю заболеваемости сегодня сравнялась с Симферополем. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей – практически в два раза. В 1,8 раза увеличилось число заболевших в Евпатории», – привела данные Пеньковская.

По ее информации, рост заболеваемости в 3,5 раза по сравнению с прошлой неделей зафиксирован в Керчи. Значительно увеличились показатели заболеваемости в Бахчисарае. Если на предыдущих трех неделях цифры регистрации заболевших в Бахчисарае колебались в пределах 38-48, то за последнюю неделю их стало 111. Кроме того, в два раза выросли показатели заболеваемости в Джанкойском районе, и в 1,5 раза – в Кировском.

«То есть эпидемический процесс, который сегодня характеризуется нестабильностью и ростом, подтверждает распространение инфекции на территории полуострова. И то, что мы теперь говорим о том, что в процесс включились регионы – это именно несоблюдение тех обязательных правил и требований, которые способствовали этой ситуации», – подчеркнула Пеньковская.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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