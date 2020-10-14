Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки ● Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти ● Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму ● Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ ● COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Из регионов по-прежнему наиболее сложной остается ситуация в Симферополе. Прирост случаев по сравнению с прошлой неделей – на 53 случая. Начался серьезный рост заболеваемости в Алуште. Алушта по показателю заболеваемости сегодня сравнялась с Симферополем. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей – практически в два раза. В 1,8 раза увеличилось число заболевших в Евпатории», – привела данные Пеньковская.
По ее информации, рост заболеваемости в 3,5 раза по сравнению с прошлой неделей зафиксирован в Керчи. Значительно увеличились показатели заболеваемости в Бахчисарае. Если на предыдущих трех неделях цифры регистрации заболевших в Бахчисарае колебались в пределах 38-48, то за последнюю неделю их стало 111. Кроме того, в два раза выросли показатели заболеваемости в Джанкойском районе, и в 1,5 раза – в Кировском.
«То есть эпидемический процесс, который сегодня характеризуется нестабильностью и ростом, подтверждает распространение инфекции на территории полуострова. И то, что мы теперь говорим о том, что в процесс включились регионы – это именно несоблюдение тех обязательных правил и требований, которые способствовали этой ситуации», – подчеркнула Пеньковская.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти. За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
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