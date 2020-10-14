Власть
Корабли ЧФ провели учение по защите от нападения с воздуха
Экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота провели совместное учение по противовоздушной обороне в море.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«В рамках выполнения задач по предназначению в море корабли получили вводную по отражению средств воздушного нападения условного противника. В ходе учения расчеты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цель, а при подходе объекта на дистанцию поражения условно уничтожили летательные аппараты «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей», – говорится в сообщении.
Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» отразил воздушную атаку, применив артиллерийский комплекс «Дуэт», а экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» уничтожил воздушную цель с использованием корабельной зенитно-ракетной пусковой установки «Гибка».
Для создания тактического фона на учении был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Насколько реалистичен силовой захват Крыма. У Киева не хватит ресурсов для того, чтобы захватить полуостров силой.
В Крыму планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек. В Крыму во время осенней кампании планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник. В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
В Севастополе на службу в российскую армию по контракту призвали 250 человек. В Министерстве обороны России сообщают, что с начала года в Севастополе в ряды Вооруженных сил через пункт отбора граждан на службу по контракту призваны 250 человек.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма
Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет
Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
6 часов назад
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию
Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.