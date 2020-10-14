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Власть

Корабли ЧФ провели учение по защите от нападения с воздуха

12:33 среда, 14 октября 2020

Экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота провели совместное учение по противовоздушной обороне в море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В рамках выполнения задач по предназначению в море корабли получили вводную по отражению средств воздушного нападения условного противника. В ходе учения расчеты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цель, а при подходе объекта на дистанцию поражения условно уничтожили летательные аппараты «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей», – говорится в сообщении.

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» отразил воздушную атаку, применив артиллерийский комплекс «Дуэт», а экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» уничтожил воздушную цель с использованием корабельной зенитно-ракетной пусковой установки «Гибка».

Для создания тактического фона на учении был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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