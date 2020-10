Какой сегодня праздник 14 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День защитника Украины

В 2014 бывший президент Украины Петр Порошенко установил ежегодно 14 октября отмечать - День защитника Украины. Параллельно с этим было отменено празднование Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.

Праздник установлен «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа».

Впервые этот праздник был отмечен под лозунгом «Сила непокоренных».

Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покров Пресвятой Богородицы - один из самых больших и почитаемых в православном мире. Праздник отмечается 14 октября, эта дата постоянная, из года в год она не меняется. У католиков, кстати, такого праздника нет. Верующие придают этому празднику большое значение и стараются следовать всем его традициям. Благодаря чудесному явлению Богородицы к молящимся в тяжелое время, мы до сих пор отмечаем этот день. Обычно в этот праздник просят о защите, здоровье и счастье в личной и семейной жизни.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы тесно связан с воинскими традициями украинского казачества. Этот праздник особо чтит украинское казачество, поскольку Пресвятая Богородица считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября 1942 года была официально образована Украинская повстанческая армия, поэтому традиционно это также День УПА.

Зазимник (Покров день)

В этот день православные люди отмечают большой праздник - день Покрова Пресвятой Богородицы. В его основе лежит предание о явлении Божьей Матери в константинопольском храме, где хранились ее риза и часть пояса, в 10 веке. По преданию, при императоре Льве Мудром Византийская империя вела войну с сарацинами. Мусульмане уже подошли близко к Константинополю, столице угрожала опасность. В воскресенье 1 октября по ст.ст. во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей поднял глаза к небу и увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми.

Также сегодня, 14 октября, отмечают такие праздники:

- День рождения Винни-Пуха

- Всемирный день стандартов (World Standards Day)

- День работников заповедного дела в России

- День памяти преподобного Романа Сладкопевца

- День украинского казачества

- День накопления жизненных сил

- День чак-чака

- День плетения облаков

- Всемирный день спирометрии и легочного здоровья (World Spirometry Day)

- День матери в Беларуси

- День пинка под зад (National Kick Butt Day) в США

- День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) в США

- День десерта (National Dessert Day) в США

- Праздник света (Boun Ok Phansa) в Лаосе

- День юности в Конго

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Александр, Ананий, Крискент, Роман, Михаил, Савва, Кириак, Януарий, Марциал, Евагрий, Приск, Домнин, Донат, Вера, Готия, Денеготия, Дигна, Евпроб, Каст, Пассик, Преп (Проп), Прим, Сатурнина, Фавстина.

Что происходило 14 октября в прошлые годы

1066 - войска Вильгельма Нормандского разбивают англосаксонскую армию в битве при Гастингсе.

1529 - турецкие войска отказываются от завоевания Европы вследствии снятия осады Вены.

1851 - основано авторитетное агентство новостей Рейтер в Великобритании.

1918 - в Крыму открылся Таврический университет.

1926 - опубликована детская книга «Винни-Пух», автор Алан Милн.

1933 - Нацистская Германия активно готовится к войне и выходит из Лиги Наций.

1942 - на западе Украины создана Украинская повстанческая армия (УПА).

1943 - немецкие войска в ходе Второй мировой войны оставляют Запорожье.

1964 - Леонид Брежнев стал генсеком КПСС, сменив Никиту Хрущева.

1994 - выход на экраны культовой киноленты современного кино «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино.

