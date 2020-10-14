Инвестор хочет построить пункт придорожного сервиса на выезде из Крыма в сторону Украины

Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрил проект по развитию придорожной инфраструктуры возле Армянска.

Как сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, инициатором проекта является местная компания ООО «Станица Перекопская».

«Инициатор планирует реализовать в городском округе Армянск за границами населенных пунктов проект по созданию и эксплуатации комфортного придорожного сервиса на земельном участке площадью 1,5 га, – сообщил он. – Планируемый объем инвестиций в проект составляет 4,5 млн руб. Налоги, предполагаемые к уплате в бюджет Республики Крым и местные бюджеты в течение 5 лет, начиная с даты реализации инвестиционного проекта, составят порядка 1,8 млн рублей».

Министр уточнил, что в качестве соцнагрузки инвестор также обязуется за собственные средства построить рядом автостанцию.

Всего, по данным минэкономразвития РК, на прошедшем инвестсовете одобрили семь новых инвестиционных проектов.

Недалеко от Армянска расположен одноименный автомобильный пункт пропуска на границе с Украиной.

Весной текущего года – в разгар первой волны пандемии коронавируса – в Погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили о значительном сокращении пассажиропотока на пунктах пропуска на границе с Украиной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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