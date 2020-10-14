Гость убил в драке хозяина хостела в Крыму

В Крыму перед судом предстанет житель Красногвардейского района за причинение травм владельцу хостела в Алуште, в результате чего тот погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«В августе 2020 года компания распивала в одном из хостелов города спиртные напитки. Владелец гостиницы неоднократно просил гостей вести себя потише. Однако посетители на его просьбы не реагировали. Спустя время один из отдыхающих решил выяснить отношения, завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина хостела руками по голове», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший упал на пол и ударился о керамическую плитку. Это не остановило нападавшего, и он продолжил избивать мужчину. После конфликта зачинщик скрылся, но вскоре был задержан. Свою вину он признал.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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