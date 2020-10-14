Глава севастопольского «Горсвета» уволен за нарушения при госзакупках

В Севастополе директор государственного бюджетного учреждения «Горсвет» был уволен за заключение контрактов по госзакупкам с аффилированными компаниями. Также в качестве наказания ему объявлен выговор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным прокуратуры, с 2018 по 2020 годы руководитель учреждения заключил 20 госконтрактов на поставку электротехнического оборудования и оказание услуг по его монтажу и ремонту с аффилированными юридическими и физическими лицами. При этом он не уведомил о происходящем комиссию по урегулированию конфликта интересов. А это является нарушением антикоррупционного законодательства.

Как следует из официального сайта ГБУ «Горсвет», обязанности директора сейчас выполняет Яна Батюшинская, которая работает на предприятии с 2018 года. Информации о прежнем директоре Ильгизаре Шамсутдинове в разделе «Руководители предприятия» на данный момент нет.

При этом недавно Севастополь вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции в России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «наворовали» электричества на 90 миллионов рублей. В республике за 2019-2020 год незаконные потребители украли электричества почти на 90 миллионов рублей.

В Симферополе повредили ограждение набережной Салгира. В Симферополе неизвестные повредили секции ограждения набережной реки Салгир в районе Гагаринского парка, утверждают в администрации города.

Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности. В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за водного дефицита.

Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор. На реке Бельбек в окрестностях Севастополя начались строительные работы по возведению водозабора с очистными сооружениями.