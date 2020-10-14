Власть
Глава севастопольского «Горсвета» уволен за нарушения при госзакупках
В Севастополе директор государственного бюджетного учреждения «Горсвет» был уволен за заключение контрактов по госзакупкам с аффилированными компаниями. Также в качестве наказания ему объявлен выговор.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным прокуратуры, с 2018 по 2020 годы руководитель учреждения заключил 20 госконтрактов на поставку электротехнического оборудования и оказание услуг по его монтажу и ремонту с аффилированными юридическими и физическими лицами. При этом он не уведомил о происходящем комиссию по урегулированию конфликта интересов. А это является нарушением антикоррупционного законодательства.
Как следует из официального сайта ГБУ «Горсвет», обязанности директора сейчас выполняет Яна Батюшинская, которая работает на предприятии с 2018 года. Информации о прежнем директоре Ильгизаре Шамсутдинове в разделе «Руководители предприятия» на данный момент нет.
При этом недавно Севастополь вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции в России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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