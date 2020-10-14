Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +16
море +22

Власть

Глава севастопольского «Горсвета» уволен за нарушения при госзакупках

В Севастополе директор государственного бюджетного учреждения «Горсвет» был уволен за заключение контрактов по госзакупкам с аффилированными компаниями. Также в качестве наказания ему объявлен выговор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным прокуратуры, с 2018 по 2020 годы руководитель учреждения заключил 20 госконтрактов на поставку электротехнического оборудования и оказание услуг по его монтажу и ремонту с аффилированными юридическими и физическими лицами. При этом он не уведомил о происходящем комиссию по урегулированию конфликта интересов. А это является нарушением антикоррупционного законодательства.

Как следует из официального сайта ГБУ «Горсвет», обязанности директора сейчас выполняет Яна Батюшинская, которая работает на предприятии с 2018 года. Информации о прежнем директоре Ильгизаре Шамсутдинове в разделе «Руководители предприятия» на данный момент нет.

При этом недавно Севастополь вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции в России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «наворовали» электричества на 90 миллионов рублей. В республике за 2019-2020 год незаконные потребители украли электричества почти на 90 миллионов рублей.

В Симферополе повредили ограждение набережной Салгира. В Симферополе неизвестные повредили секции ограждения набережной реки Салгир в районе Гагаринского парка, утверждают в администрации города.

Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности. В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за водного дефицита.

Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор. На реке Бельбек в окрестностях Севастополя начались строительные работы по возведению водозабора с очистными сооружениями.

Происшествия
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

Общество
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками

Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото

В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации