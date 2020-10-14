Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии ● Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора ● Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом ● В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи ● В Севастополе отменили плановые операции онкобольным
«Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед
фото © Новый день
Системный кризис в крымской медицине вновь дал о себе знать на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Крымчане массово жалуются на невозможность дозвониться до медучреждений и курирующих их ведомств, а также огромные очереди на прием и обследование, причем даже в частных клиниках.
Особенно непросто попасть на компьютерную томографию легких и грудной клетки. Запись ведется на две-три недели вперед. Работают даже по ночам. Отметим, что услуга стоит от 3 тысяч рублей. Жители крымской столицы вспоминают, что еще несколько месяцев назад цена КТ грудной клетки равнялась 1 тысяче рублей. В конце сентября ценник начал стремительно расти. В некоторых учреждениях он достиг 7 тысяч. Крымским властям пришлось вмешаться и ограничить стоимость КТ 3 тысячами рублей.
«Сергей Валерьевич! Сегодня пытались записаться на КТ. Запись самая ранняя на 27 октября. Как так?» – спрашивают на официальной странице главы Крыма в фейсбуке жители республики.
«Ближайшая запись на 18 октября на 3 ночи!» – делятся новостями крымчане уже на своих страничках.
Корреспонденту «Нового Дня» в одной из частных клиник Симферополя через полчаса ожидания ответа по телефону предложили два варианта на 29 октября – либо на 6:50, либо на 20:30.
«Вы позванивайте. Если откроем отделение на Ковыльной (ул. Ковыльная), то, возможно, появиться запись на более ранние сроки», – обнадежили на ресепшене.
В другой клинике сообщили, что «на период пандемии остановили проведение КТ легких».
Дозвониться до регистратуры указанных в списке регионального минздрава учреждений крымской столицы, оснащенных компьютерными томографами, не получилось в течение двух часов. Впрочем, некоторые проявляют больше терпения.
«Часа через три обзвона больниц записала 3 человека в 7-ю горбольницу», – похвасталась жительница крымской столицы Людмила.
Пройти обследование по полису обязательного медицинского страхования сродни квесту.
«Министерство здравоохранения Крыма предоставило ответ, что по регламенту ожидание в очереди КТ по ОМС – до 30 дней. Да за 30 дней половина Крыма кони двинет, и почему частные клиники не делают КИТ по ОМС?» – пишут Сергею Аксенову крымчане.
В то же время крымский минздрав утверждает, что «исследования проводятся по направлению врача по форме 057/у, предельные сроки ожидания не должны превышать 14 дней».
Однако попасть на прием к врачу также непросто.
«Сегодня муж просидел в очереди к терапевту в поликлинике 7-ой горбольницы с 12:00 и попал на прием только в 19:00! Итого 7 часов в очереди с пневмонией!»
Крымчане возмущаются, что за 6 «российских» лет при солидной финансовой поддержке из федерального центра больницы до сих пор не оборудованы достаточным количеством работающих аппаратов КТ и МРТ для качественной диагностики.
«Пока карманы набивают частные клиники, хозяева которых аффилированы с властью», – резюмирует аудитория крымских пабликов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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