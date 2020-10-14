Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

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На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«17 и 18 октября, на полуострове ожидаются дожди и похолодание, понижение температуры днем до +15, +20, ночью и утром: +9, +14», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что «спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий на полуострове».

«Кроме этого, в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах полуострова возникает вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий», – предупредил глава крымского МЧС Сергей Шахов.

Спасатели также призывают туристов, альпинистов и любителей «тихой охоты» в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор.

Судовладельцам также рекомендовано «тщательно следить за изменениями погоды и в случае их ухудшения отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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