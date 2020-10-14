Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое

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Правоохранители в январе-августе выявили 107,2 тыс случаев хищения денежных средств с банковских счетов, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Об этом со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры сообщили «Известия».

«В январе – августе этого года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тыс, что вдвое больше показателей такого же периода 2019-го. Подобные инциденты стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах, говорится в данных Генеральной прокуратуры. В них отмечается, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег со счетов граждан», – пишет издание.

Также за восемь месяцев текущего года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов.

В Центробанке заявили об увеличении активности хакерских группировок в этом году. Но результативность атак на банки по сравнению с 2019-м не выросла. Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом в ЦБ заверили, что принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19. Суть всех уловок сводится к запугиванию граждан, например, угрозой их накоплениям, или обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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