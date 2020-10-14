Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +19
море +22

Происшествия

Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое

13:23 среда, 14 октября 2020
Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое

фото © pixabay.com

Правоохранители в январе-августе выявили 107,2 тыс случаев хищения денежных средств с банковских счетов, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Об этом со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры сообщили «Известия». 

«В январе – августе этого года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тыс, что вдвое больше показателей такого же периода 2019-го. Подобные инциденты стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах, говорится в данных Генеральной прокуратуры. В них отмечается, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег со счетов граждан», – пишет издание.

Также за восемь месяцев текущего года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов.

В Центробанке заявили об увеличении активности хакерских группировок в этом году. Но результативность атак на банки по сравнению с 2019-м не выросла. Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом в ЦБ заверили, что принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19. Суть всех уловок сводится к запугиванию граждан, например, угрозой их накоплениям, или обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Жирное время»: в Крыму раскупают апартаменты по 20 млн рублей. Состоятельные жители крупных городов России устремились в Крым, попутно скупая недвижимость премиум и элит-класса.

Дефицит воды в Севастополе: на что потратят российские деньги. Выделенные Правительством РФ средства из госбюджета будут направлены на ремонт сетей водоснабжения, переброску воды в Чернореченское водохранилище и строительство водозабора на реке Бельбек.

Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы. Правительство России выделит Республике Крым и Севастополю около шести миллиардов рублей на строительство новых объектов водоснабжения, капремонт аварийных сетей и разработку новых скважин.

Севастополь продолжает бить рекорды по цене жилья. Стоимость квадратного метра вплотную подошла к 100 000 рублей.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма

Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма

Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.

Коронавирус в Крыму
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию

Жители Крыма нажаловались Путину на катастрофическую ситуацию

Жители Крыма потребовали обеспечить все больницы аппаратами КТ и МРТ – сегодня пройти обследование на этих аппаратах в рамках ОМС практически нереально, а в частных клиниках высокие цены и большие очереди.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации