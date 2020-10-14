Чиновников могут наказать за халатность из-за гибели детей в Крыму

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Прокуратура Крыма инициировала возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе.

Их халатность могла стать причиной гибели на пожаре двух детей и мужчины в селе Гвардейское.

2 октября в Гвардейском на пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей и их 50-летний дедушка. По данным следствия, накануне происшествия родители детей ушли к знакомым распивать спиртное. При этом входную дверь дома отец закрыл на самодельную ручку и забрал с собой, так как раньше дети самостоятельно выходили за пределы двора.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что родители погибших детей злоупотребляли спиртными напитками, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних, а отец состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «алкоголизм».

При этом комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сакского района не включила данную семью в банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Профилактическая работа с неблагополучной семьей также не проводилась.

«Кроме того, без внимания органов профилактики оставлены многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье, а также факты злоупотребления родителями малолетних алкогольными напитками, в том числе в присутствии детей», – добавили в пресс-службе.

Прокурор направил материалы проверки в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении в отношении ответственных лиц органов профилактики уголовного дела по статье «халатность».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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