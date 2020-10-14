Власть
Чиновников могут наказать за халатность из-за гибели детей в Крыму
фото © Новости Крыма
Прокуратура Крыма инициировала возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе.
Их халатность могла стать причиной гибели на пожаре двух детей и мужчины в селе Гвардейское.
2 октября в Гвардейском на пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей и их 50-летний дедушка. По данным следствия, накануне происшествия родители детей ушли к знакомым распивать спиртное. При этом входную дверь дома отец закрыл на самодельную ручку и забрал с собой, так как раньше дети самостоятельно выходили за пределы двора.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что родители погибших детей злоупотребляли спиртными напитками, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних, а отец состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «алкоголизм».
При этом комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сакского района не включила данную семью в банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Профилактическая работа с неблагополучной семьей также не проводилась.
«Кроме того, без внимания органов профилактики оставлены многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье, а также факты злоупотребления родителями малолетних алкогольными напитками, в том числе в присутствии детей», – добавили в пресс-службе.
Прокурор направил материалы проверки в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении в отношении ответственных лиц органов профилактики уголовного дела по статье «халатность».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер. На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.
Суд в Москве продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма. Московский городской суд во вторник, 13 октября, продлил до января 2021 года срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Ограбивший три офиса микрозаймов симферополец проведет 4,5 года в колонии. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 23-летнего местного жителя виновным в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов.
Женщиной, напоившей дочь-подростка в Ялте, займется прокуратура. Прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях информации об алкогольном отравлении ребенка.
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму
Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото
В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.
Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса
Одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте.
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
13 часов назад
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
12 часов назад
COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки
13 часов назад
«Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед
15 часов назад
В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер
На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.