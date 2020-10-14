Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма ● В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки ● Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти ● Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму ● Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет
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Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Серьезная ситуация по летальности за прошедшую неделю: зарегистрирован 21 летальный случай, – сообщила Пеньковская. – Из числа заболевших и тех случаев, которые закончились летально, 71% – это лица старше 65 лет».
Руководитель управления призвала ограничить нахождение пожилых граждан в общественных местах, носить маски и, желательно, перчатки.
Также министерством здравоохранения Крыма ведется работа по дополнительному развертыванию медицинских коек. «На этой неделе дополнительно будут осмотрены, предложены медицинские учреждения с возможностью развертывания дополнительных коек под ковидные госпитали», – добавила Пеньковская.
Ранее в минздраве Крыма сообщили Крыминформу, что в республике развернуто почти 1,7 тысячи коек для лечения зараженных коронавирусом пациентов. Имеются резервные мощности.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3639 человека, из них 106 за последние сутки. Общее количество умерших с начала пандемии составило 93 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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