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Коронавирус в Крыму

Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

14:33 среда, 14 октября 2020
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет

фото © iz.ru

Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Серьезная ситуация по летальности за прошедшую неделю: зарегистрирован 21 летальный случай, – сообщила Пеньковская. – Из числа заболевших и тех случаев, которые закончились летально, 71% – это лица старше 65 лет».

Руководитель управления призвала ограничить нахождение пожилых граждан в общественных местах, носить маски и, желательно, перчатки.

Также министерством здравоохранения Крыма ведется работа по дополнительному развертыванию медицинских коек. «На этой неделе дополнительно будут осмотрены, предложены медицинские учреждения с возможностью развертывания дополнительных коек под ковидные госпитали», – добавила Пеньковская.

Ранее в минздраве Крыма сообщили Крыминформу, что в республике развернуто почти 1,7 тысячи коек для лечения зараженных коронавирусом пациентов. Имеются резервные мощности.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3639 человека, из них 106 за последние сутки. Общее количество умерших с начала пандемии составило 93 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти. За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму.

Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ. В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

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