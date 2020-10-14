Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед ● Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии ● Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора ● Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом ● В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи
COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки
фото © pixabay.com
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 163 человек в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 13 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. «107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.
Выздоровевших за весь период – 3639 человек, из них 106 за последние сутки. Общее количество умерших с начала пандемии составило 93 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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