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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки

09:57 среда, 14 октября 2020
COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки

фото © pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 163 человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 13 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. «107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

Выздоровевших за весь период – 3639 человек, из них 106 за последние сутки. Общее количество умерших с начала пандемии составило 93 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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