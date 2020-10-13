Происшествия
Женщиной, напоившей дочь-подростка в Ялте, займется прокуратура
Прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях информации об алкогольном отравлении ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях, о госпитализации несовершеннолетней с признаками алкогольного отравления после совместного со своей матерью употребления спиртных напитков на Приморском пляже в г. Ялте.
В ходе проверочных мероприятий будут выяснены обстоятельства приобретения и употребления алкоголя, а также условия жизни и воспитания подростка.
Одновременно будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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