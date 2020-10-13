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Происшествия

Женщиной, напоившей дочь-подростка в Ялте, займется прокуратура

18:22 вторник, 13 октября 2020
Ялта

Прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях информации об алкогольном отравлении ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях, о госпитализации несовершеннолетней с признаками алкогольного отравления после совместного со своей матерью употребления спиртных напитков на Приморском пляже в г. Ялте.

В ходе проверочных мероприятий будут выяснены обстоятельства приобретения и употребления алкоголя, а также условия жизни и воспитания подростка.

Одновременно будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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