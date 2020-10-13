Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом

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За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.

128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6168 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5064 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2975 человек.

Выздоровевших за весь период – 3533 человека.

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