В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок

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На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.

О странной находке очевидцы сообщили в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что живоловки замаскированы и развешаны в туях. Для наживки браконьеры используют орехи — одно из любимых лакомств пушистых грызунов.

«Сбили палками одну такую клетку с белкой внутри, белку сразу выпустили. Но на другом дереве висит такая же, только высоко, не подобраться! Внутри клетки связка орехов в качестве приманки. Помогите, это же беспредел в городском парке», — сказано в сообщении.

Автор призвал неравнодушных симферопольцев снимать ловушки и тщательно проверить остальную территорию Гагаринского парка, чтобы освободить всех узников и уничтожить «капканы».

В администрации МБУ «Детский парк», в ведении которого находится Гагаринский парк, сообщили, что они уже в курсе и разбираются в ситуации.

«Мы уже обратились в полицию. Для чего их могут вылавливать, даже не знаем, так как животные не краснокнижные и не имеют особой ценности», — сообщили в дирекции.

Между тем в лучшем случае — белок могут продать, и они станут чьими-то домашними питомцами. Такими объявлениями, кстати, пестрят местные сайты. Рыжего пушистика предлагают купить в пределах 5 тысяч рублей.

Отметим, что в Крыму обитает только белка-телеутка. В целом зверьки непривередливы в еде, однако могут доставить владельцам массу неприятных сюрпризов.

«Теоритически белок могут держать дома. Они все едят, но они могут разносить бешенство и прочие болезни. Кроме того, у них достаточно мощные зубы, и они могут прокусить ноготь, кость — это те еще неприятности», — пояснил ForPost кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Сергей Леонов.

Но есть и менее радостный финал, который может поджидать пойманных белок: их мех могут использовать для пошива шуб или головных уборов, рассказал ForPost крымский охотник Николай Толкачев.

Однако даже при правильном обращении стильный наряд не будет долго радовать свою хозяйку: максимум 2-3 года, так как шкурки этого зверька достаточно хрупкие.

Также умельцы делают из зверьков чучела, не исключено также , что белок могут употреблять в пищу.

«Два варианта — либо промысловики, либо бомжи, которые едят все подряд», — заключил охотник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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