Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом ● В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски ● В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса ● «Коронавирус головного мозга»: мэр Сак о слухах о своей болезни ● Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров
В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился
фото © gazetauzao.ru
В Севастополе по состоянию на утро 13 октября зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Заболели местные жители в возрасте от 25 до 82 лет. Также за сутки 16 человек были выписаны после выздоровления.
Таким образом, на сегодняшний день с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели уже 1385 человек. Причем 807 из них – за сентябрь и октябрь. В настоящий момент в стационарах находится 353 человека.
Большинство заразившихся проживают в Гагаринском районе города – 279 человек, в Ленинском районе – 241 человек и в Нахимовском – 195 человек.
Как сообщалось ранее, подготовленных коек для больных в Севастополе не хватает, даже несмотря на то, что тех, кто переносит болезнь в легкой форме или без симптомов, переводят на долечивание в обсерватор на базе пансионата «Изумруд».
«Скончались двое мужчин: 56 и 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - сообщили в правительстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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