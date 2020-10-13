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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился

10:56 вторник, 13 октября 2020
В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился

фото © gazetauzao.ru

В Севастополе по состоянию на утро 13 октября зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

 Заболели местные жители в возрасте от 25 до 82 лет. Также за сутки 16 человек были выписаны после выздоровления.

Таким образом, на сегодняшний день с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели уже 1385 человек. Причем 807 из них – за сентябрь и октябрь. В настоящий момент в стационарах находится 353 человека.

Большинство заразившихся проживают в Гагаринском районе города – 279 человек, в Ленинском районе – 241 человек и в Нахимовском – 195 человек.

Как сообщалось ранее, подготовленных коек для больных в Севастополе не хватает, даже несмотря на то, что тех, кто переносит болезнь в легкой форме или без симптомов, переводят на долечивание в обсерватор на базе пансионата «Изумруд».

«Скончались двое мужчин: 56 и 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - сообщили в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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