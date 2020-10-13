В Севастополе отменили плановые операции онкобольным

Инфекция и у больных, и у медперсонала.

В Севастополе из-за вспышки коронавируса отменены плановые операции онкобольным. Эту информацию от родственников одного из больных подтвердил главный врач онкологического диспансера Василий Ощепков.

«Химиотерапия работает, поликлиника работает, а вот хирургическое отделение мы вынуждены были закрыть», — сообщил он.

Коронавирусная инфекция, по словам главного врача, подтверждена и у больных, и у медицинского персонала. Пока отделение закрыто на две недели. Решается вопрос о месте проведения операций для тех, для кого промедления быть не может.

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