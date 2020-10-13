Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обещают не допустить перехода на «удаленку» в школах ● Налоговая в Ялте прекратила личный прием граждан ● Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму ● В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом
В Севастополе отменили плановые операции онкобольным
Инфекция и у больных, и у медперсонала.
В Севастополе из-за вспышки коронавируса отменены плановые операции онкобольным. Эту информацию от родственников одного из больных подтвердил главный врач онкологического диспансера Василий Ощепков.
«Химиотерапия работает, поликлиника работает, а вот хирургическое отделение мы вынуждены были закрыть», — сообщил он.
Коронавирусная инфекция, по словам главного врача, подтверждена и у больных, и у медицинского персонала. Пока отделение закрыто на две недели. Решается вопрос о месте проведения операций для тех, для кого промедления быть не может.
В тексте использованы материалы: Форпост
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