В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи

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Отделение Симферопольской поликлиники №3, которое обслуживает один из густонаселенных микрорайонов крымской столицы – улицы Героев Сталинграда и Маршала Василевского – временно прекратило работу в связи с болезнью всего состава медиков.

На двери местного лечебно-профилактического отделения общей врачебной семейной практики накануне появилось соответствующее объявление.

«Уважаемые пациенты! В связи с отсутствием медицинского персонала, временно врачебный прием в амбулатории ОПСМ №2 отменен, как по записи, так и по живой очереди, – говорится в объявлении. – Пациенты, находящиеся на больничном листе, и с целью контроля состояния, уточняйте в регистратуре по телефону, куда являться для продления и закрытия листков нетрудоспособности».

Также в объявлении уточняется, в какое медучреждение могут обращаться пациенты с детьми.

Жители микрорайона в социальных сетях также сообщают, что одна из сотрудниц ОПСМ №2, много лет проработавшая в регистратуре, скончалась.

Ранее жители другого симферопольского микрорайона – «Пневматика» – написали коллективное обращение главе Крыма Сергею Аксенову. В местном филиале поликлиники Симферопольской городской клинической больницы №7, к которому «прикреплены» почти 10 тысяч пациентов, прием временно пришлось вести самой заведующей – один специалист поликлиники ушла в декрет, а два оставшихся врача с августа попеременно находились то в отпуске, то на больничном.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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