В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову

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Крымский федеральный университет намерен оценить, будут ли эффективными опреснительные установки для покрытия дефицита Крыма в питьевой воде, сказал информагентству ТАСС и.о. ректора университета Андрей Фалалеев.

«Крымский федеральный университет готов стать опытной площадкой для того, чтобы определить, насколько строительство опреснительных установок будет эффективным для Крыма. Сейчас мы готовим проект для правительства Крыма, обсуждаем его с руководством республики. Опытная установка нужна для того, чтобы понять и просчитать, каков может быть эффект и каков может быть вред окружающей среде, что будет с флорой и фауной, как утилизировать отходы и так далее. Потому что вкладывать десятки миллиардов рублей, не просчитав все риски, нерационально», – сказал Фалалеев.

Он не уточнил, сколько времени займут сами исследования, потому что ранее подобных в Крыму не проводилось.

Кроме того, уточнил Фалалеев, ученые вуза предлагают использовать карстовые полости для нормализации водоснабжения.

«Это естественные водохранилища, ранее бывшие руслами рек и по объему равные наземным крымским водохранилищам-миллионникам. Задача в том, чтобы направить туда воду крымских рек, в том числе и подземных. Там не будет испарений, от чего страдают наземные водоемы», – подчеркнул Фалалеев.

По его словам, решение по использованию карстовых полостей в качестве водохранилищ будет намного дешевле, чем строительство новых наземных. «Техническое решение мы просчитываем, проводятся исследования», – сообщил он.

Первую опреснительную установку в Крыму для водоснабжения Симферополя и еще ряда населенных пунктов региона могут ввести в эксплуатацию через два – два с половиной года. Об этом ранее сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Он утверждает, что опреснители не будут вредить морской акватории и не будут создавать проблем для флоры и фауны, которая находится в Черном море.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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