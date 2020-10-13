В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски

фото © Правительство Крыма

В крымском главке МВД России начали административное расследование в отношении вице-премьера крымского правительства Елены Романовской по заявлениям активистов Александра Талипова и Екатерины Горелкиной.

Недавно Елена Романовская заболела коронавирусом и сейчас лечится в Москве. Но перед тем как узнать о своем диагнозе, она участвовала в массовых мероприятиях без маски и перчаток. За это активисты и требуют привлечь ее к ответственности.

Один из авторов обращений в полицию – активист из Феодосии Александр Талипов – считает, что Елена Романовская должна понести наказание за то, что, курируя сферу здравоохранения в крымском правительстве, игнорирует рекомендации Роспотребнадзора. А общественница из Симферополя Екатерина Горелкина полагает, что такое поведение могло привести к негативным последствиям для тех, кто контактировал с вице-премьером.

В крымском главке МВД России уже отреагировали на заявления активистов. Александр Талипов обнародовал документ за подписью и. о. начальника полицейского главка Кирилла Кузьмина, в котором говорится, что «в ходе проведения проверки по фактам, изложенным в обращении, возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение административного расследования».

«По моему заявлению в отношении вице-премьера Крыма Романовской начато административное расследование. Однако я писал заявление о совершении преступления по статье 236 Уголовного кодекса России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Судя по рассылке, заявление летало из кабинета в кабинет, пока все-таки не решили завести уголовное дело. Даже если вынесут административный штраф, это будет феерично! Вице-премьер Крыма, которая отвечает за здравоохранение, привлечена к ответственности за нарушение законодательства о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил», – заявил Александр Талипов в Facebook.

Такой же ответ о возбуждении административного дела получила и Екатерина Горелкина, которая тоже просила проверить действия Елены Романовской на предмет халатного отношения к окружающим.

Изначально Елена Романовская скептически высказывалась об опасности коронавируса. «Коронавирус – это обычный вирус, от которого тоже есть меры профилактики, как от любого вируса гриппа. Большой угрозы от него я не вижу. В первую очередь, чаще мою руки. Ношу с собой влажные салфетки. Пью витамины, чтобы повысить иммунитет. Стараюсь соблюдать здоровое питание и вовремя, так как спортом некогда заниматься», – заявляла она в начале марта.

Однако 9 сентября вице-премьер сообщила, что инфицировалась. «У меня положительный анализ (на коронавирус) пришел, это не секрет. Я чувствую себя хорошо. Все люди могут заразиться, независимо от того, какую должность занимают. Мы выезжаем, встречаемся с людьми», – объявила она 9 сентября.

В конце сентября состояние Елены Романовской ухудшилось. Крымские СМИ писали, что чиновницу ввели в искусственную кому и отправили на лечение в Москву. Там она находится до сих пор. О ее состоянии больше ничего не сообщали.​

Перед тем как вице-премьер Крыма узнала о своем диагнозе, она проводила рабочие совещания и посещала крымские учреждения, контактируя с десятками людей. Судя по фотоотчетам крымского правительства, на этих мероприятиях Елена Романовская была без маски и перчаток, как это рекомендует Роспотребнадзор.

8 сентября она отправилась с рабочей поездкой на всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с инвалидностью «Пара-Крым 2020» в Евпатории. Там она и другие участники мероприятия без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

А до этого она возглавляла комиссию по проверке республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» в Симферополе. На фото чиновники презентуют отчет проверки учреждения – все они тоже без средств индивидуальной защиты.

Также Елена Романовская участвовала в заседании Совмина 8 сентября, на котором тоже была без маски.

В связи с этим Александр Талипов через соцсети обращался к главе Крыма Сергею Аксенову с вопросом, нужно ли «уволить с позором» вице-премьера, которая курирует здравоохранение и игнорирует рекомендации Роспотребнадзора.

Екатерина Горелкина в сентябре заявляла, что нескольких детей из дома ребенка «Елочка» после приезда Елены Романовской госпитализировали в больницы. По этому поводу она обращалась к Сергею Аксенову, министру здравоохранения российского правительства Крыма и в Роспотребнадзор.

В Минздраве Крыма Екатерине Горелкиной сообщили, что несколько детей из «Елочки» действительно были госпитализированы, но не с коронавирусом. «При госпитализации у всех детей были взяты тесты на коронавирус. Результаты всех тестов – отрицательные», – заверил Игорь Чемонадонов, который на тот момент был министром здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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