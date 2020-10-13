Коронавирус в Крыму
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В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
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Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.
Власти Республики Крым на данный момент не обсуждают возможность введения ограничений для туристов из-за роста числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в прямом эфире телеканала «Россия-24».
«На данный момент не обсуждается. Действуют те же правила, которые существуют для всех. При поступлении в санаторно-курортное учреждение нужно иметь справку об эпидокружении. Хотя некоторые средства размещения имеют право проводить тестирование гостей при приезде на территорию отеля либо санатория», - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, не обсуждается ли введение карантина или обязательного тестирования для приезжающих в регион.
Волченко отметил, что курортный сезон нынешнего года оказался успешным. «Если говорить о турпотоке, то июль был сопоставим с прошлым годом, август - плюс 15%, сентябрь - плюс 40% по отношению к 2019 году, который тоже был достаточно успешным. Сейчас октябрь, ноябрь и декабрь также бронируется достаточно активно», - отметил он.
Максимальное число (157) заразившихся коронавирусом за сутки в Крыму зафиксировали 9 октября, до этого 8 октября (140). Всего в Крыму с начала пандемии заразились коронавирусом более 6 тыс. человек.
Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. С начала года курорт посетили более 5 млн туристов.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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