Власть
В Крыму планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек
В Крыму во время осенней кампании планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек.
Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Крыма Юрий Лымарь.
«Около двух с лишним тысяч мы призываем крымчан. Все мероприятия у нас спланированы, работа призывных комиссий спланирована, они уже начали свою деятельность. Первых призывников принимаем в республиканском сборном пункте», – сказал Лымарь.
Он отметил, что все призывники в обязательном порядке сдают тесты на COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2020 году намерены призвать в армию более 500 человек. Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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