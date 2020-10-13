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Власть

В Крыму планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек

08:12 вторник, 13 октября 2020

В Крыму во время осенней кампании планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Крыма Юрий Лымарь.

«Около двух с лишним тысяч мы призываем крымчан. Все мероприятия у нас спланированы, работа призывных комиссий спланирована, они уже начали свою деятельность. Первых призывников принимаем в республиканском сборном пункте», – сказал Лымарь.

Он отметил, что все призывники в обязательном порядке сдают тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2020 году намерены призвать в армию более 500 человек. Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Черноморский флот потопил новейший фрегат. Новейший фрегат «Адмирал Григорович», базирующийся в Севастополе, был уничтожен ударами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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