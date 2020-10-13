В Крыму обещают не допустить перехода на «удаленку» в школах

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В Крыму не планируют закрывать школы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.

«Мы сделаем все, чтобы не переходить на дистанционный режим обучения, чтобы обеспечить комфортную среду для наших школьников. Многие школы сейчас испытывают сложности даже хотя бы в том, что педагоги находятся на больничных», - сказал он.

Бобков также уточнил, что в школах Крыма действует такой принцип работы, который позволяет не допустить дальнейшего распространения инфекции и не приостанавливать учебный процесс.

«К счастью, продолжают быть единичными случаи, когда выход на больничный связан именно с обнаружением коронавирусной инфекции. Однако можем констатировать, что режим, который был изначально выбран (когда закрывают отдельные классы), позволяет не допустить распространения инфекции внутри учебного заведения», - отметил вице-спикер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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