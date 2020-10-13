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Происшествия

В Крыму мужчина насмерть забил палкой своего собутыльника

17:52 вторник, 13 октября 2020

Житель Сакского района получил 8,5 лет лишения свободы за убийство своего приятеля и последующую кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным суда, в конце ноября 2019 года между подсудимым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, во время которой мужчина взял деревянный брус и несколько раз ударил своего приятеля.

«Затем, уже лежащему на земле – еще не менее 12 ударов кулаками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

После преступления обвиняемый украл со стройки различные строительные материалы на сумму почти девять тысяч рублей.  

Мужчину признали виновным по двум статьям. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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