В Керчи поймали любителя золотых цепочек

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержан подозреваемый в совершении грабежа. Полицейские установили, что ранее судимый 22-летний местный житель сорвал с шеи пожилой женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся с места преступления.

Пострадавшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.

Преступление было совершено в дневное время суток, во дворе многоквартирного дома, где проживает керчанка.

Стражи порядка выяснили, что молодой человек умышленно завладел ювелирными изделиями, которые совместно со своим 25-летним приятелем сдал в ломбард. Вырученные денежные средства злоумышленники потратили на свои нужды.

Оперативниками также установлена причастность подозреваемого к совершению на территории г. Керчи иных преступлений имущественного характера.

В совершении преступления злоумышленники признались, написали явки с повинной.

Похищенные ювелирные изделия изъяты полицейскими из ломбарда и после проведения необходимых следственных действий будут переданы законной владелице. Женщина поблагодарила оперативников за профессионально выполненную работу.

В отношении злоумышленника следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приятелю подозреваемого также грозит уголовная ответственность. Следственным отделом решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ч.1 ст. 171 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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