В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения

Подрядчик ведет строительство резервуаров для обеспечения централизованного водоснабжение жителей нескольких районов Феодосии.

Как сообщил телеканал «Миллет», два резервуара строятся в горном массиве Тепе-Оба.

«На улице Чехова, 37 – там у нас будет стоять насосная станция, в автоматическом режиме оттуда вода будет подаваться в резервуары, а от них самотеком обеспечивать районы Форштадт и Карантин», – сообщил прораб на объекте Али Мачигов.

Объем каждого резервуара составляет 2 тысячи кубометров. Для их строительства вырубили 120 деревьев. «Более 3 тысяч домовладений в настоящее время находятся без сети водоснабжения и водоотведения. Выполнить работы по строительству такой сети без сноса зеленых насаждений не представляется возможным», – пояснил заместитель главы администрации Феодосии Андрей Новокрещенов.

Вместо срубленных деревьев будут высажены молодые. В целом на реализацию мероприятий по обеспечению районов города водой выделено 350 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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