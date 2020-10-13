Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +27
море +21

Водный кризис

В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения

Подрядчик ведет строительство резервуаров для обеспечения централизованного водоснабжение жителей нескольких районов Феодосии.

Как сообщил телеканал «Миллет», два резервуара строятся в горном массиве Тепе-Оба.

«На улице Чехова, 37 – там у нас будет стоять насосная станция, в автоматическом режиме оттуда вода будет подаваться в резервуары, а от них самотеком обеспечивать районы Форштадт и Карантин», – сообщил прораб на объекте Али Мачигов.

Объем каждого резервуара составляет 2 тысячи кубометров. Для их строительства вырубили 120 деревьев. «Более 3 тысяч домовладений в настоящее время находятся без сети водоснабжения и водоотведения. Выполнить работы по строительству такой сети без сноса зеленых насаждений не представляется возможным», – пояснил заместитель главы администрации Феодосии Андрей Новокрещенов.

Вместо срубленных деревьев будут высажены молодые. В целом на реализацию мероприятий по обеспечению районов города водой выделено 350 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма. Власти Крыма вместе с федеральными властями продолжают работу по внедрению на полуострове технологии опреснения морской воды.

Власти создадут реестр ассенизаторов Симферополя. Власти Крыма создадут реестр работающих легально ассенизаторов Симферополя.

В Симферополе ремонт сетей водоснабжения затягивается из-за самостроев. Устранение аварий на симферопольских сетях водоснабжения затягивается из-за построенных на них самостроях, заявил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением.

В Севастополе сносят торговые объекты. В Севастополе с января демонтировали более 400 нестационарных торговых объектов, которые были установлены незаконно.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился

В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился

В Севастополе по состоянию на утро 13 октября зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом

Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом

За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски

В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски

В крымском главке МВД России начали административное расследование в отношении вице-премьера крымского правительства Елены Романовской по заявлениям активистов Александра Талипова и Екатерины Горелкиной.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

вчера

Коронавирус в Крыму
В Крыму из-за пандемии сворачивают массовые мероприятия

В Крыму из-за пандемии сворачивают массовые мероприятия

Из-за коронавирусных ограничений парусная регата «Русская весна», которая накануне завершилась в Севастополе, рискует стать последним массовым мероприятием на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации