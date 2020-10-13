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Украинская полиция объявила подозрение участнику «самообороны Крыма»
фото © Новости Крыма
Украинская полиция АР Крым и Севастополя объявила о подозрении мужчине, обвиняемому в участии в вооруженном формировании «самооборона Крыма».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что после оккупации полуострова подозреваемый, осознавая противоправность своих действий, добровольно вступил в непредвиденное Конституцией и законами Украины вооруженное формирование «Самооборона Крыма». В начале марта 2014 проходил службу на блок-посту «Орловский мост», расположенному при въезде в Севастополь», – говорится в сообщении.
По данным полиции, «подозреваемый, совместно с другими лицами из состава «самообороны Крыма», выполнял противоправные приказы так называемых «главарей» указанного вооруженного формирования путем угроз применения физической силы и огнестрельного оружия, осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении Севастополя».
«Сейчас последнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Имя и фамилия подозреваемого не указаны. Его публичных комментариев по поводу обвинений полиции нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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