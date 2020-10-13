Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии

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Пандемия коронавируса в значительной степени сказалась на психологическом здоровье крымчан.

Неопределенность и страх заболеть породили так называемую ситуативную тревожность, которая сейчас близка к истерии, сообщила социальный психолог Юлия Евдокимова.

По ее словам, ученым еще предстоит выяснить, как COVID-19 отразился на психике населения в целом. Однако уже сейчас и без масштабных аналитических исследований ясно — тревожность просто зашкаливает.

«Тревожность где-то даже близка к истерии», — отмечает Юлия Евдокимова.

Исследование по России провели специалисты компании Brand Analytics. Эксперты высчитали индекс тревожности: он равняется числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые десять тысяч населения, пишет «Российская газета».

Отмечается, что больше всего волнений тема коронавируса доставила жителям Крыма, Магаданской и Курганской областей, Чукотского автономного округа и Еврейской автономии.

По мнению Юлии Евдокимовой, свою лепту в порождение чувств, заставляющих беспокоиться, вносит и региональный компонент — южане в принципе более тревожны и импульсивны.

«Если мы возьмем, к примеру, более северные регионы, то особенности нервной системы у них будут сильно отличаться от той же Италии или Крыма», — говорит психолог.

Не стоит забывать и про степень индивидуального развития. Реакция на пандемию зависит также от когнитивных особенностей каждого человека. Одни будут возлагать ответственность на туристов, другие винить власть, третьи сочтут, что все беды на совести «ковид-диссидентов». Вот только перекладывание вины на других никак не поможет преодолеть пандемию.

Особенно тяжелые психологические последствия прогнозируют у людей, переболевших COVID-19. Даже после окончательного выздоровления тревожный фон не исчезает, а порой усиливается. Одной из вероятных причин психолог называет изменения гормонального фона.

«Учитывая, что у массы населения накапливаются случаи заражения, общий фон будет нарастать и дальше, пока мы не выйдем хоть на какое-то плато», — уверена Юлия Евдокимова.

Чтобы хоть как-то исправить гнетущее психологическое состояние, человеку необходимо сконцентрироваться на чем-нибудь позитивном и приятном, а также по возможности отказаться от негативной информации, советует специалист. Ведь тревожность в непростых внешних условиях порождает «порочный круг». У тревожного человека снижается иммунитет, проявляется слабость, усталость и, как следствие, возрастает риск заражения вирусом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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