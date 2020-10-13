Водный кризис
Развитие сюжета: Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову ● В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения ● Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира ● Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма
Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор
фото © sevastopol.su
На реке Бельбек в окрестностях Севастополя начались строительные работы по возведению водозабора с очистными сооружениями.
Это нужно для того, чтобы спасти Севастополь об водного дефицита.
О начале работ рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Instagram. Он отметил, что получаемая вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд.
«Строительство водозаборного сооружения на реке Бельбек, помимо дополнительной воды для города, позволит в уже в следующем году обеспечить водой село Камышлы. Сегодня дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось - в 2023-2024 годах», - написал Развожаев.
Известно, что работы выполняет подрядчик Минобороны РФ. Помимо водовода на реке Бельбек, военные реализуют проект переброски воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 5 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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