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Водный кризис

Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор

Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор

фото © sevastopol.su

На реке Бельбек в окрестностях Севастополя начались строительные работы по возведению водозабора с очистными сооружениями.

Это нужно для того, чтобы спасти Севастополь об водного дефицита.

О начале работ рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Instagram. Он отметил, что получаемая вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд.

«Строительство водозаборного сооружения на реке Бельбек, помимо дополнительной воды для города, позволит в уже в следующем году обеспечить водой село Камышлы. Сегодня дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось - в 2023-2024 годах», - написал Развожаев.

Известно, что работы выполняет подрядчик Минобороны РФ. Помимо водовода на реке Бельбек, военные реализуют проект переброски воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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