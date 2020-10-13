Водный кризис
Развитие сюжета: Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор ● Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову ● В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения ● Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира
Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности
фото © Новости Крыма
В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за водного дефицита.
Об этом сообщает пресс-служба правительства. По данным властей, запасов воды городу хватит на 81 день, если в ближайшее время не будет осадков.
«В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб м воды. Если 7 млн куб м неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», - доложил и. о. вице-губернатора города Владимир Базаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Садовые товарищества решено перевести на зимний режим подачи воды, однако ограничении по подаче воды в дома, по данным правительства, пока не вводятся.
Известно, что строители уже приступили к реализации проекта водозабора из реки Бельбек. Также в ближайших планах – переброска воды с Кадыковского карьера в реку Черная и воды с озера возле горы Гасфорта.
«На уровне президента все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. Ряд первоочередных мероприятий – переброска воды с Кадыковского карьера – до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора – до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты - приступаем к работам со следующей недели», - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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