Происшествия
Силовики назвали причину гибели контрактника в Крыму
Командование Черноморского флота начало проверку после гибели контрактника в Крыму.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Южного военного округа.
Сообщается, что причиной трагедии стало нарушение требований безопасности.
«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — уточнили в ЮВО.
По факту инцидента командование Черноморского флота начало проверку. При этом нет информации о том, когда произошла трагедия.
Как ранее сообщалось, в воинской части, базирующейся в крымском селе Перевальное, сослуживцем был застрелен молодой человек, проходивший службу по контракту.
При этом в социальных сетях появился пост, видимо, матери погибшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек. В Крыму во время осенней кампании планируют призвать в российскую армию еще более двух тысяч человек.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник. В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
В Севастополе на службу в российскую армию по контракту призвали 250 человек. В Министерстве обороны России сообщают, что с начала года в Севастополе в ряды Вооруженных сил через пункт отбора граждан на службу по контракту призваны 250 человек.
Американский стратегический беспилотник демонстративно залетел в Крым. Американские военные демонстративно нарушили закрытое воздушное пространство у берегов Крыма.
Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом
Состояние чиновника оценивается как средней степени тяжести.
В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок фото
На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.
Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Крымские отели и санатории усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
На затонувшем у берегов Крыма судне нашли останки красноармейцев
Водолазы МЧС обнаружили останки двух бойцов Красной армии в ходе работ по разминированию военного транспортного судна «Жан Жорес», затонувшего на дне Феодосийского залива в годы Второй мировой войны.