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Происшествия

Силовики назвали причину гибели контрактника в Крыму

18:35 вторник, 13 октября 2020

Командование Черноморского флота начало проверку после гибели контрактника в Крыму.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что причиной трагедии стало нарушение требований безопасности.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», — уточнили в ЮВО.

По факту инцидента командование Черноморского флота начало проверку. При этом нет информации о том, когда произошла трагедия.

Как ранее сообщалось, в воинской части, базирующейся в крымском селе Перевальное, сослуживцем был застрелен молодой человек, проходивший службу по контракту.

При этом в социальных сетях появился пост, видимо, матери погибшего. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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