Севастополю одобрили строительство новой поликлиники

Поликлиника в Гагаринском районе должна быть построена до конца следующего года.

Крымский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по смете на строительство новой поликлиники в Гагаринском районе Севастополя. Отмечается, что это была повторная проверка достоверности сметной стоимости.

Поликлиника появится в Казачьей бухте, она рассчитана на 320 пациентов в смену.

«В двухэтажном здании будут функционировать детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое – на 200 посещений, а также женская консультация», – сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В поликлинике обустроят кабинеты врачей-терапевтов, педиатров, специалистов узкого профиля, диагностики и физиотерапевтических процедур, неотложной помощи, инфекционных заболеваний, а также процедурный и прививочный кабинеты.

Отмечается, что каждое отделение будет обеспечено отдельным входом, а на территории учреждения создадут необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями и транспортировки пациентов на носилках.

Как сообщалось, новая поликлиника в развивающемся микрорайоне бухта Казачья должна появиться к декабрю 2021 года. Заказчиком объекта выступает севастопольское ГКУ «Дирекция капитального строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ЭКСПроект».

Финансироваться работы будут за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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