Прогноз погоды в Крыму на вторник 13 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 13 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 26, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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