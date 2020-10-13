Происшествия
Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет
На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Инцидент произошел вечером возле села Веселое в Судаке. На место выезжали сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.
«По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Mitsubishi» допустил опрокидывание в кювет. Спасатели «КРЫМ-СПАС» при помощи воротника «Шанца» провели иммобилизацию шейного отдела, затем, используя носилки, доставили пострадавшего из труднодоступного места к сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Ранее в Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пенсионерка из Крыма получила травмы при взрыве бытового газа. В Крыму 81-летняя женщина получила ожоги и переломы в результате взрыва газа.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы. В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: иномарка вылетела на «встречку». В Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва. 57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.
В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок фото
На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.
Насколько реалистичен силовой захват Крыма
У Киева не хватит ресурсов для того, чтобы захватить полуостров силой.
В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи
Отделение Симферопольской поликлиники №3, которое обслуживает один из густонаселенных микрорайонов крымской столицы – улицы Героев Сталинграда и Маршала Василевского – временно прекратило работу в связи с болезнью всего состава медиков.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.