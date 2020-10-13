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Происшествия

Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет

16:19 вторник, 13 октября 2020
Судак

На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Инцидент произошел вечером возле села Веселое в Судаке. На место выезжали сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.

«По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Mitsubishi» допустил опрокидывание в кювет. Спасатели «КРЫМ-СПАС» при помощи воротника «Шанца» провели иммобилизацию шейного отдела, затем, используя носилки, доставили пострадавшего из труднодоступного места к сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Ранее в Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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