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Пещеру «Таврида» откроют для туристов после Нового года

13:24 вторник, 13 октября 2020
Пещеру «Таврида» откроют для туристов после Нового года

фото © www.perekop.ru

Этой зимой в Крыму появится еще один туристический объект, расположенный в 20 километрах от Симферополя.

Гости и жители Крыма смогут побывать на уникальной экскурсии в пещере «Таврида», которая была обнаружена при строительстве одноименной автомобильной трассы федерального значения в июне 2018 года.

— Если не помешает форс-мажор, то в конце декабря «Таврида» будет готова к приему туристов, — рассказал КП-Крым Геннадий Самохин, руководитель проекта Крымского федерального университета «Пещера Таврида».

Первые посетители смогут по достоинству оценить подземные красоты на новогодних каникулах, когда начнутся официальные экскурсии. А пока кипит работа по подготовке к столь знаменательному событию.

— В настоящее время из пещеры вывозится ненужная глина. На треть, а это примерно, метров 150, готова дорожка для прохода туристов, которая будет вымощена плиткой. Готовится и освещение, — сообщил КП-Крым ученый.

Попав в пещеру посетители смогут полюбоваться красивейшими природными формами в виде куполов, ажурных стен, ячеистых пространств. Будут созданы и зоны для демонстрации находок, сделанных в «Тавриде»: костей древних животных, минералов.

Новый экскурсионный маршрут станет своеобразной «машиной времени», которая перенесет всех желающих на многие тысячи лет в прошлое.

На поверхности для гостей готовят стоянку, объекты сервиса, обустраивают и ландшафтный парк, который украсят два десятка фигур древних животных в натуральную величину. Можно будет сделать селфи с гигантским верблюдом, страусом и бизоном, чьи кости нашли в пещере. Полюбоваться саблезубыми кошачьими и другими животными, обитавшими на полуострове в давние времена.

А еще здесь появится целый «научный городок» с аудиториями, общежитиями, музеем и другими объектами для ученых и студентов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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