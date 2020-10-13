Облава: в центре Симферополя ловили выпивох и хулиганов

Силовики отработали центр Симферополя.

Для оздоровления оперативной обстановки на территории города Симферополя, недопущения совершений преступлений и правонарушений имущественного и бытового характера, преступности в общественных местах, в том числе в условиях улицы, а также в связи с систематическими нарушениями правил дорожного движения со стороны владельцев автотранспортных средств сотрудниками Управления МВД России по г.Симферополю и его территориальных органов совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации была организована оперативно-профилактическая отработка центральной части города.

В ходе данной отработки сотрудниками полиции было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, по статьям 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах), ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), ст.6.1.1 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), ряд протоколов за нарушение правил дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дело крымского чиновника, незаконно вернувшегося в органы власти, направлено в суд. В Евпатории прокуратуре утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Департамента городского хозяйства.

В Крыму рыбокомбинат хочет через ООН добиться возобновления поставок воды из Украины. Крымский производственный рыбокомбинат из Красноперекопского района добивается в международных инстанциях возобновления поставок днепровской воды на полуостров.

Севастопольская полиция взялась за нарушителей масочного режима. У силовиков свои методы борьбы с пандемией.

Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования». Власти Евпатории при проверке выявили нарушения противоэпидемических требований по коронавирусу в 10% торговых объектов города.