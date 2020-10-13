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Власть

Облава: в центре Симферополя ловили выпивох и хулиганов

Силовики отработали центр Симферополя.

Для оздоровления оперативной обстановки на территории города Симферополя, недопущения совершений преступлений и правонарушений имущественного и бытового характера, преступности в общественных местах, в том числе в условиях улицы, а также в связи с систематическими нарушениями правил дорожного движения со стороны владельцев автотранспортных средств сотрудниками Управления МВД России по г.Симферополю и его территориальных органов совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации была организована оперативно-профилактическая отработка центральной части города.

В ходе данной отработки сотрудниками полиции было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, по статьям 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах), ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), ст.6.1.1 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения), ряд протоколов за нарушение правил дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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